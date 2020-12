Due contributi dall’ammontare complessivo di €9.000 ad altrettanti associazioni giovanili per la realizzazione del progetto “Dai nostri occhi” che punta a raccontare, attraverso video interviste, il particolare momento che stiamo attraversando visto dalla prospettiva dei giovani. Li ha stanziati la Giunta del Comune di Sassuolo attraverso la delibera n°237 del 15 dicembre in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio.

“La situazione di emergenza legata alla pandemia da Covid-19 – afferma l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – ha impedito lo svolgimento di due importanti festival cittadini, realizzati da CTG e Pandora: lo Youth Festival ed il Friend’s Date. Per questo motivo, già a metà ottobre, abbiamo incontrato i rappresentanti delle due associazioni per trovare assieme una modalità per poter coinvolgere i giovani in qualcosa che possa rimanere nel tempo, testimoniando le difficoltà, i problemi e le necessità nuove nate da restrizioni alla socialità necessarie per contenere al massimo il contagio. Ne è nato il progetto Dai nostri occhi che raccoglierà in un prodotto multimediale le interviste a ragazzi della scuola secondaria di secondo grado con le loro personali testimonianze relative ad un periodo che certamente sarà ricordato negli anni a venire. Abbiamo incontrato insieme il regista ed il progetto è in fase avanzata di lavorazione”.

Tra gli obiettivi del progetto: realizzare videointerviste riguardo al periodo storico particolare che si sta attualmente vivendo, caratterizzato dalla emergenza sanitaria mondiale provocata dal virus Covid-19, tra cui il lungo periodo di lockdown e altre successive pesanti restrizioni alla propria libertà individuale, e che sarà certamente ricordato anche negli anni a venire ; privilegiare nella scelta degli intervistati i ragazzi che frequentano il biennio della scuola secondaria di 2° grado, quindi della fascia di età 14-16 anni, che hanno maggiore difficoltà ad esprimersi e a mettere in evidenza alla comunità il proprio punto di vista e vissuto.

La Giunta del Comune di Sassuolo ha quindi deciso di approvare, lo stanziamento di € 4500 per ciascuna delle due associazioni (CTG e Pandora), per un ammontare complessivo di € 9000: la realizzazione della video-intervista sarà a cura di due videomakers, uno per ciascuna associazione, che a seguito di un periodo di formazione con un regista esperto, intervisteranno gli studenti accompagnando le videointerviste anche con riprese dall’alto, tramite l’utilizzo di un drone, della città e delle scuole frequentate dai ragazzi intervistati. Al termine delle riprese delle interviste verrà realizzato il prodotto multimediale che avrà complessivamente la durata di mezz’ora.