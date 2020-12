Dovranno rispondere del reato di ricettazione due uomini, un 51enne abitante a Correggio e ed un 23enne di Reggio Emilia, che a vario titolo hanno avuto in uso un telefono cellulare rubato a Correggio, ad agosto dello scorso anno, ad una donna che lo aveva lasciato nella sua autovettura. Le indagini dei Carabinieri di Correggio hanno avuto inizio con la denuncia presentata dalla vittima.

Rilevati i dati identificativi del telefono i carabinieri hanno proceduto al tracciamento dell’apparecchio, accertando come lo stesso, nel tempo, era stato associato a due diverse SIM, delle quali sono state acquisite le generalità degli intestatari. In pratica, il 51enne di Correggio, dopo aver acquistato ed usato illecitamente il telefono oggetto di furto, lo ha successivamente rivenduto al 23enne reggiano che lo aveva ancora in uso ed al quale è stato quindi sequestrato. Conclusi tutti gli accertamenti e restituito il cellulare alla legittima proprietaria i due sono stati quindi segnalati alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia.