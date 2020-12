Questa mattina intorno alle 07:00, nel centro abitato di Vezzano sul Crostolo, un piccolo autocarro condotto da L.P., 61 anni, del posto, mentre percorreva a bassa velocità la Statale 63 verso Reggio Emilia, all’altezza della Banca Unicredit, ha colpito con lo specchietto laterale un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il pedone, una ragazza di 27 anni, F.S., pure lei del posto, è caduta a terra ferendosi. In quel momento stava piovendo e la visibilità era limitata.

Il conducente dell’autocarro si è fermato immediatamente per prestare i primi soccorsi all’infortunata, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza della Croce Verde e della pattuglia del Comando di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche, per i rilievi di legge. Poco dopo, inviata dalla Centrale Radio Operativa del Comando di Polizia Locale, è arrivava sul posto una seconda pattuglia per gestire il traffico, in quell’orario molto intenso, a senso unico alternato.

La ragazza ferita è stata trasportata all’Ospedale di Reggio Emilia. Alle ore 08.30 il traffico è stato riaperto in entrambe le direzioni di marcia.