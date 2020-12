Nella prima giornata degli assoluti che aprono la stagione finalmente olimpica, i protagonisti modenesi nuotano guardando il soffitto.

All’appello dei 100 dorso maschili ha risposto Lorenzo Mora. Nella serie veloce che ha visto al nuovo record italiano ed al pass olimpico Thomas Ceccon in 52”84, il carpigiano delle VVf Fiamme Rosse con 55”41 ha centrato il 5° posto.

I 50 dorso femminili, distanza che non appartiene al programma olimpico, ha rivisto in buona condizione Tania Quaglieri. Anche la nonantolana che difende i colori del Circolo sportivo G.d.F. Modena con 29”09 ha centrato un 5° posto a 22/100 dal podio.

In gara, anche se in una distanza non proprio nelle sue corde, Chiara Fontana. La formiginese dell’Azzurra91 si è classificata 28.ma in 30”19.

In acqua, ma fuori classifica, Gregorio Paltrinieri si è testato in mattinata nei 400 stile libero. Positivo il riscontro cronometrico che lo segnala con il secondo miglior tempo finale di giornata 3’50”17 alle spalle solo del tricolore Matteo Ciampi.