Lo Zecchino d’Oro è pronto a scaldare questo Natale con due appuntamenti speciali in onda su Rai Uno la Vigilia e la mattina di Natale, in attesa della 63° edizione rimandata a maggio 2021. Due eventi per grandi e, soprattutto, piccini dall’Antoniano di Bologna, con le canzoni del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, tanti amici dello Zecchino d’Oro e la regia di Roberto Croce.

Si inizia giovedì 24 dicembre alle ore 17.05 su Rai Uno con “L’Attesa”: un pomeriggio di emozioni e musica condotto da Paolo Belli e Cristina D’Avena, con la partecipazione straordinaria di Edoardo Bennato. Filo conduttore saranno i desideri dei bambini, che racconteranno la magia di questo periodo, diverso dal solito ma comunque speciale. Ospite d’eccezione sarà il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, che regalerà a tutti i bambini e alle bambine in ascolto un messaggio di pace e solidarietà. La collaborazione fra il Coro dell’Antoniano e il Parlamento Europeo continuerà anche nel 2021, su un progetto musicale con protagonisti bambini italiani e bulgari, insieme al cantautore Lorenzo Baglioni, che sarà ospite dello speciale della Vigilia di Natale.

Non mancheranno il divertimento e i momenti musicali con i Buffycats della serie “44 gatti”, con la cantante Arianna e con le canzoni più amate dello Zecchino d’Oro interpretate dal Coro dell’Antoniano. Spazio anche alle emozioni con una grande amica dell’Antoniano: Francesca Fialdini racconterà la storia speciale di due nonni e dei loro nipotini.

La mattina di Natale sotto l’albero ci sarà invece “Lo Zecchino di Natale”: una puntata speciale in onda alle 9.35 sempre su Rai Uno. Sul palco dell’Antoniano torneranno Paolo Belli e Cristina D’Avena per cantare i classici natalizi più famosi, come “Happy Xmas”.

Torna anche Edoardo Bennato, che per l’occasione canterà insieme al Coro dell’Antoniano “Lo stelliere”, il brano scritto per la manifestazione e vincitore del 45° Zecchino d’Oro nel 2002.

In programma molte altre sorprese: l’attrice Ludovica Nasti, dalla serie evento di Rai Uno “L’amica geniale” leggerà una pagina speciale del suo Diario, e ancora Arianna che interpreterà un medley dei più noti brani Disney.

Lo spirito natalizio è soprattutto solidarietà: anche in questa occasione, infatti, la musica dello Zecchino d’Oro supporta la campagna “Operazione Pane”, che so­stie­ne 15 men­se fran­ce­sca­ne aiu­tan­do chi non ha da man­gia­re e che sarà presente in ogni puntata con le sue storie e i suoi protagonisti (www.operazionepane.it).

Chiuderà questo periodo di festa da vivere insieme lo speciale Concerto di Capodanno che vedrà il Coro dell’Antoniano come protagonista assoluto e che sarà online il primo gennaio sul canale YouTube dello Zecchino d’Oro e contemporaneamente sulla piattaforma cinese Youku. Infine, non mancherà neanche quest’anno la partecipazione del Coro alla tradizionale tournée in Cina: non sarà possibile la presenza fisica, ma grazie a una speciale tecnologia il Coro potrà esibirsi durante tre concerti speciali al Children’s Art Theatre di Shanghai il 31 dicembre 2020, il 2 e il 3 gennaio 2021.

Il Coro dell’Antoniano veste MONNALISA.

Per ulteriori informazioni: www.zecchinodoro.org