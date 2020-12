In un parco di Correggio ha cercato di adescare una bambina che si trovava distanziata dalla madre. L’ha invitata a seguirla toccandosi le parti intime per poi mostrarle i genitali al diniego della piccola. In lacrime la bimba è corsa dalla madre poco distante raccontando l’accaduto mentre il molestatore si allontanava. Tre adolescenti hanno raggiunto la donna raccontando di aver visto l’accaduto e precisando che lo stesso “signore” poco prima aveva avuto nei loro confronti le stesse morbose attenzioni, guardandole da distanza e toccandosi le parti intime.

I carabinieri della stazione di Correggio a cui la mamma della piccola ha formalizzato la denuncia, grazie ad alcune testimonianze e alle immagini di videosorveglianza del parco, sono riusciti a identificare l’autore di tali deplorevoli comportamenti. Con le accuse di corruzione di minorenne e atti osceni aggravati, in quanto compiuti in luoghi frequentati da minori, i militari correggesi hanno denunciato alla Procura un 46enne reggiano. A carico dell’uomo sono stati acquisiti incontrovertibili elementi di colpevolezza tra cui il sequestro, a seguito della perquisizione domiciliare eseguita presso la sua abitazione, degli indumenti indossati al Parco durante l’adescamento seguito dalla squallida esibizione. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, precedentemente all’adescamento della piccola, aveva rivolto le sue attenzioni morbose a tre adolescenti che aveva guardato insistentemente toccandosi le parti intime.

I fatti sono accaduti a fini novembre nel parco urbano di Correggio.