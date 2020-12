Il Maresciallo Capo Raffaele Iolo è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di San Lazzaro di Savena. Quarantuno anni di età, di cui venti trascorsi con la divisa dell’Arma dei Carabinieri, il Sottuffiale ha prestato servizio in provincia di Potenza e in Emilia Romagna, presso le Stazioni Carabinieri Casalgrande (RE) e per ultima San Giorgio di Piano (BO) da cui è stato trasferito la scorsa settimana per assumere il nuovo incarico.

Il Maresciallo Iolo, laureato “Operatore per la sicurezza sociale”, presso l’Università degli Studi di Firenze, è stato recentemente insignito del nastrino di merito per il personale impiegato nell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.