Terribile schianto nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS Romana a Fossoli di Carpi, incrocio via Grilli. Coinvolte due auto e un furgone che si sono incendiati dopo lo scontro. Fortunatamente le persone a bordo sono uscite dai veicoli prima che fossero avvolti dalle fiamme. Due feriti, tra cui una donna in gravidanza, trasportati in ospedale dal 118: al momento non si conoscono le loro condizioni ma pare non siano in gravi. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco.



