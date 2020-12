È stato notato aggirarsi a bordo della sua BMW in una strada di campagna a Cavriago. Per questo motivo i carabinieri della locale Stazione, ieri, hanno proceduto al controllo di un uomo, un 45enne del luogo, il quale, dopo un accurato controllo, è stato trovato in possesso di 10 grammi di eroina già suddivisa in dosi termosaldate ed un bilancino di precisione usato per la grammatura della droga.

Per questo motivo il 45enne è stato accompagnato in caserma ove, dopo aver proceduto al sequestro della droga, gli è stata notificata la denuncia alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, dinanzi alla quale dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.