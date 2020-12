Nella giornata di ieri, gli operatori della Polizia di Stato della locale Questura, sono intervenuti all’interno di un supermercato, in seguito ad una segnalazione pervenuta alla centrale operativa per furto aggravato consumato da tre minori.

Il responsabile della sicurezza aveva sorpreso tre giovani, già noti al vigilante per precedenti azioni dello stesso spessore delinquenziale, che si aggiravano con fare sospetto tra le corsie del supermercato. In particolare aveva notato un giovane occultare della merce all’interno della giacca e così una volta superate le barriere antitaccheggio, fermava i ragazzi avvertendo contestualmente il 113.

I tre ragazzi, identificati dal personale della Volante, ammettevano le loro responsabilità e riconsegnavano i generi alimentari sottratti. Accompagnati in Questura venivano deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso e riaffidati ai rispettivi genitori.