E’ stato nuovamente sorpreso ad aggirarsi con fare sospetto all’interno del deposito di biciclette in uso ai dipendenti del Comune di Reggio Emilia in via Del Consorzio, il giovane che lo scorso 19 novembre era stato denunciato proprio per furto di biciclette in questo deposito. Il ladro è tornato sul luogo ”del reato” a bordo di una bicicletta rubata che, trattenuta dagli agenti della Polizia locale per accertamenti, è stata restituita al legittimo proprietario.

Lo scorso novembre, S.T., 21enne di origine georgiana, era stato denunciato per furto aggravato di due bici e per aver tentato di sottrarre un terzo mezzo. Al diffondersi della notizia, nei giorni successivi diverse persone si erano presentate al Comando della Polizia locale nella speranza di poter ritrovare il loro velocipede. Tra questi anche il proprietario della bici, che ora è stata restituita.