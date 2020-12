La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi, mercoledì 16, sul viadotto dell’A1 della Sp 111 di Val d’Enza, in comune di Campegine, si viaggerà a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, e con limitazione di velocità a 30 km/h, per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di bitumatura e sostituzione dei giunti di dilatazione.



