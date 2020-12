Verso le ore 16,30, durante alcune operazioni di scavo una ditta esterna ha rotto una tubazione del diametro di 150 mm a servizio dell’ abitato di Calerno e delle frazioni di Gaida e Cadè.

Subito intervenute sul posto le squadre di IRETI hanno isolato il tratto di condotta danneggiata, e iniziato a procedere con i lavori di ripristino. Si è resa necessaria la chiusura dell’erogazione dell’acqua nelle località di Calerno, Gaida, Cadé e zone limitrofe. I lavori si protrarranno per diverse ore e termineranno in tarda serata salvo imprevisti.

Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione dell’acqua essere ripristinata in qualsiasi momento. Si ringraziano i cittadini per la collaborazione.