“Incontri Spettacolari… on line”: una rassegna fatta di racconti, incontri, giochi e laboratori in live streaming.

Nell’attesa di poter rincontrare i bambini e le famiglie al Piccolo Teatro in Piazza, Teatro l’Attesa con il Comune di Sant’Ilario d’Enza e la collaborazione di Associazione 5T propongono quattro appuntamenti per vedere, ascoltare, interagire “dal vivo” con storie, personaggi, musica e magie della scena, seppur a distanza. Quattro incontri con il Teatro che non vogliono sostituire lo spettacolo dal vivo, ma creare momenti di relazione con i piccoli spettatori… per stare bene insieme.

La rassegna, sempre alle ore 17.00, parte domenica 20 dicembre con “Natale a Casa g.g.” di Progetto g.g. con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti. Una narrazione teatrale che si sviluppa attraverso un racconto di più storie aventi come tema principale l’amicizia, lo stare insieme, il condividere, la cura, la crescita, il desiderio, il coraggio. Al termine dall’incontro, per creare un ponte diretto con i bambini e con la complicità degli adulti, ai piccoli partecipanti arriverà “una parte della narrazione”, da condividere tutti insieme.

Domenica 27 dicembre sarà la volta di “Le figure di carta fanno Ploff” della compagnia Tanti Cosi Progetti. Con Danilo Conti, ispirato a Il Grande Ploff di Chiara Carrer, si tratta di un lab-show o show-lab (o incontro spettacolo…) basato su una storia semplice: Il Ploff. Ambientato nello studio di Mr Nilo, tutto si svolge in diretta con la possibilità per chi assiste di partecipare e interagire.

Mercoledì 6 gennaio si festeggia l’epifania con “Barbablù” di Teatro per Davvero con Marco Cantori e Diego Gavioli. Il racconto, musicato dal vivo, è liberamente ispirato alla celebre storia di Charles Perrault. Gli spettatori sono coinvolti dal narratore che si rivolge ad essi come interlocutori conducendoli attraverso i diversi momenti della storia. Al racconto seguirà una proposta di dialogo con i bambini.

Ultimo appuntamento domenica 17 gennaio sempre con Consuelo e Francesca di Progetto g.g. in “Valentina vuole…e tu?”. Si tratta di una piccola narrazione teatrale che prende il via a partire dal libro “La Voliera d’Oro” di Anna Castagnoli e Carl Cneut, e che si sviluppa poi in un racconto interattivo e coinvolgente sulle regole e sulla libertà. Il pubblico riceverà via email, tutte le istruzioni per partecipare… e qualche piccolo segreto per divertirsi insieme.

Partecipazione gratuita a ingresso limitato. La prenotazione è obbligatoria via e-mail a cinqueti@gmail.com. Le prenotazioni chiudono 48 ore prima dell’evento.

Per il collegamento verranno utilizzate le piattaforme più diffuse ( Zoom, Google meeet…)

Info: 0522/382963 – cinqueti@gmail.com