“Anche l’Università di Bologna è tra i firmatari del nuovo Patto per il lavoro e il clima. Ringrazio il presidente Stefano Bonaccini e la Regione Emilia-Romagna per l’impegno corale messo in campo e la lungimiranza nell’aver unito questi due temi oggi più che mai centrali.

Le tre direttrici – occupazione, sostenibilità, lotta alle disuguaglianze – che sono gli aspetti centrali del nuovo patto, rappresentano pilastri imprescindibili per un nuovo sviluppo dei nostri territori. A questi si aggiunge la centralità affidata ai saperi e alle competenze, rispetto a cui le università possono dare un contributo fondamentale”.