Il Luogotenente Carica Speciale Pierluigi Raimondo è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Castel San Pietro Terme. Cinquant’anni di età, di cui trenta trascorsi con la divisa dell’Arma dei Carabinieri tra i vari reparti dell’Organizzazione Territoriale dell’Emilia Romagna, in particolare Medicina e San Lazzaro di Savena, con una breve parentesi, tra il 2008 e il 2009, nell’Unità Specializzata Multinazionale (MSU), in occasione della missione NATO-KFOR per ristabilire l’ordine e la pace in Kosovo.

Il militare è anche Professore a contratto presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.