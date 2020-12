Questa mattina, in occasione delle festività Natalizie, il Comandante Interregionale Carabinieri “Vittorio Veneto”, Generale di Corpo d’Armata Enzo Bernardini ha salutato i Carabinieri del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna in videoconferenza, collegato dalla Caserma “Codotto e Maronese” di Padova.

Grazie alla tecnologia messa a punto dai tecnici della Sezione Telematica di questa Legione, l’Alto Ufficiale ha avuto modo di esprimere la sua vicinanza a una rappresentanza di Carabinieri che, guidati dal Generale di Brigata Davide Angrisani, lo hanno accolto virtualmente nella sala “Virgo Fidelis” della Caserma “Luciano Manara” di Bologna.

Immancabile un pensiero che il Generale Bernardini ha rivolto a quei militari che durante l’emergenza epidemiologica hanno servito e continuano incessantemente a servire il paese per sostenere la popolazione, come accaduto lo scorso aprile a Vergato dove una pattuglia dei Carabinieri andò a fare la spesa ad una ragazzina che, come si ricorderà, aveva telefonato al 112 dicendo: “Ho fame, mio padre non lavora più, il frigorifero è vuoto, aiutateci vi prego!”