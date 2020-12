NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La Juventus la più fortunata, non è andata bene all’Atalanta ma il sorteggio peggiore è stato riservato alla Lazio. A Nyon prendono forma gli ottavi di Champions League (gare di andata il 17, il 23 e il 24 febbraio, quelle di ritorno il 9, 10, 16 e 17 marzo, tutte con inizio alle 21) e l’urna è generosa per i bianconeri di Pirlo, che fra le seconde classificate evitano gli spauracchi Atletico Madrid e Lipsia e pescano l’avversario sulla carta più abbordabile, il Porto. Sfortunatissima la Lazio, che invece se la dovrà vedere con la corazzata Bayern Monaco, campione d’Europa in carica. Per l’Atalanta, invece, ecco il Real Madrid di Zidane. La Juve giocherà il primo round a Oporto e ritorno all’Allianz Stadium, per le altre due italiane andata in casa e ritorno rispettivamente in Germania e Spagna. Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, le sfide più suggestive sono sicuramente Barcellona-Paris Saint Germain e Atletico Madrid-Chelsea, ma si annuncia anche grande spettacolo fra Lipsia e Liverpool. Per il Manchester City di Guardiola ci sarà invece il Borussia Moenchengladbach. A completare il quadro il confronto fra Siviglia e Borussia Dortmund.

(ITALPRESS).