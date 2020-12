Vigili del fuoco impegnati questo pomeriggio per un incendio che ha interessato l’appartamento a piano terra di abitazione bifamiliare in via Passo Brasa a Guiglia. La squadra ha tratto in salvo un uomo bloccato dal fumo al piano superiore per poi affidarlo ai sanitari del 118. L’incendio è sotto controllo; in corso le operazioni di verifica e messa in sicurezza. Sul posto anche Carabinieri.



