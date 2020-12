Poco prima delle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Olmo nel comune di Medicina per un incidente tra 3 autovetture. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e ad estrarre uno degli occupanti delle automobili, impossibilitato ad uscire autonomamente. Sul posto anche il 118 con tre ambulanze e i carabinieri.



