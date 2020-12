Con un 1-5 senza possibilità d’appello, la Roma di Fonseca domina al Dall’Ara e spazza via il Bologna di Mihajlovic con una prestazione superlativa.

Partenza fulminante dell’undici giallorosso che, dopo appena 5 minuti, trovano lo 0-1: Mkhitaryan serve Spinazzola che crossa basso per Dzeko; Poli tenta il salvataggio sul centravanti bosniaco ma in modo goffo spedisce col corpo il pallone in rete per il piu’ classico degli autogol.

Il Bologna non riesce a riorganizzarsi e, al 10′, Pellegrini innesca Dzeko che, liberatosi della marcatura di Tomiyasu, trafigge Ravaglia per il doppio vantaggio. Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Fonseca si riversa nella metà campo avversaria e, al 15′, Spinazzola serve in profondità il taglio di Pellegrini che davanti a Ravaglia mette la firma sullo 0-3. Dalla panchina Mihajlovic sprona i suoi e, al 24′, seppur in modo fortunoso, il Bologna accorcia le distanze: cross di Barrow in area giallorossa, sul pallone arriva Cristante che sbaglia l’aggancio e inganna Pau Lopez, che non riesce a evitare l’autorete del compagno. Incassata la rete, la Roma non si scompone e, al 35′, la Roma mostra in grande stile il suo potenziale tecnico sull’asse Dzeko-Pellegrini-Mkhitaryan che, con un’azione tutta ad un tocco, permettono a Veretout di segnare la quarta rete per la Roma. Il primo tempo non è però ancora finito e, al 44′, dalla destra Karsdorp crossa per Mkhitaryan, che tutto solo davanti a Ravaglia segna l’1-5 che chiude la prima frazione di gara. Al ritorno in campo, il Bologna prova subito a farsi sotto e prima al 48′ con Barrow e poi al 58′ con Dominguez trova la rete, ma Calvarese in entrambi i casi annulla per fuorigioco. La Roma prova a riconquistare l’iniziativa di gioco e, al 63′, Dzeko serve Pellegrini che batte nuovamente Ravaglia con un preciso pallonetto, ma anche questa volta Calvarese interviene e annulla per fuorigioco. Spronati dalle urla di Mihajlovic, i padroni di casa provano ad accorciare le distanza nel tentativo di rendere meno pesante la sconfitta; l’undici di Fonseca resta però molto bene in partita e al triplice fischio i giallorossi festeggiano per una vittoria meritatissima.