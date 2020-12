Questa mattina intorno alle 5:00 un incendio ha interessato la cantina di una palazzina adiacente un capannone in via Labriola a Modena. Per il fumo che stava invadendo la loro abitazione due persone, madre e figlio, sono rimasti bloccati su un balcone ai piani superiori. I Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 5:40, hanno estinto l’incendio e portato in salvo le due persone, poi affidate ai sanitai del 118, con l’autoscala. Attualmente sono in corso le ultime operazioni di verifica e messa in sicurezza.



