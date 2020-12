Luci colorate si accendono sugli abiti dell’Istituto professionale statale “Cattaneo Deledda” di Modena in occasione del “Natale digitale 2020”, iniziativa promossa dal Ministero dell’istruzione per diffondere l’educazione digitale nelle scuole.

Giovedì 17 dicembre, dalle ore 10.00, saranno in diretta streaming oltre mille studenti da tutta Italia, animatori digitali, team per l’innovazione, équipe formative, docenti e dirigenti scolastici, protagonisti di attività didattiche ispirate al Natale realizzate con le nuove tecnologie.

Un evento ricco di idee brillanti e spunti per il futuro: sullo streaming del Miur appariranno robot natalizi, cartoline in realtà virtuale, panettoni fatti con le stampanti 3D, biglietti di auguri recapitabili con gli ologrammi e, a chiudere la carrellata, gli abiti digitali per le feste creati dall’Indirizzo Produzioni Tessili Sartoriali dell’istituto modenese.

Il luminoso fashion show è a cura delle classi Quinte del Moda, che presenteranno capi realizzati nei laboratori della scuola arricchiti da elementi hi-tech, grazie alla collaborazione con la Palestra digitale MakeitModena.

Non mancheranno poi testimoni d’eccezione, che porteranno i loro auguri a studenti e docenti. Tutti sono invitati: per seguire la diretta streaming del “Natale digitale 2020” basta collegarsi alle ore 10.00 di giovedì 17 dicembre al canale https://vimeo.com/event/441717