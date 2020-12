Chiusura della circolazione a tutti i veicoli al fine di consentire l’esecuzione di lavori sulla rete stradale. Da lunedì 14/12/2020 a mercoledì 16/12/2020, chiusura al traffico di Via Remesina nel tratto da via Ceccona a via Gruppo dalle ore 8.30 alle ore 18,00.

Al termine dei lavori sarà attivato in detto tratto il senso unico in direzione nord, con pista ciclabile in sede separata per la sola direzione sud.

I veicoli provenienti da nord saranno obbligati a voltare su via Gruppo.

Sono esonerati dall’obbligo di osservanza delle presenti ordinanze gli organi di Polizia Stradale, i mezzi di soccorso, residenti e diretti alle attività produttive nelle vie interessate dalla modifica viabile

