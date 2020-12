Ieri pomeriggio i carabinieri della compagnia di Carpi hanno arrestato due ragazzi trentenni, un uomo e una donna, lui nordafricano e lei residente a Novi di Modena, i quali, assieme ad un terzo complice in corso di identificazione, hanno rubato alcuni capi di abbigliamento in due negozi nel centro commerciale “Borgogioioso” di Carpi.

Grazie alla reattività di alcune commesse e dell’addetto alla vigilanza del citato centro commerciale, i due sono stati bloccati e consegnati ai militari, allertati subito dopo, rendendo così possibile una tempestiva ricostruzione dei fatti, orientando i militari a dichiararli in stato di arresto in flagranza del reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose e continuato. I tre, infatti, dopo essersi introdotti all’interno del primo negozio ed aver spaccato i dispositivi antitaccheggio, Hanno nascosto alcuni capi di abbigliamento all’interno dello zaino della donna, per poi raggiungere il secondo negozio ove hanno rubato alcune paia di jeans. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai negozianti. I due stamattina saranno giudicati con rito direttissimo dal Tribunale di Modena.