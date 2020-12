ROMA (ITALPRESS) – Ancora una leggera crescita dei contagi in Italia: i nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute sono 19.903, a fronte di 196.439 tamponi effettuati, contro i 18.727 delle 24 ore precedenti (su 190.461 tamponi). Calano i decessi: 649 i morti (ieri erano stati 761), per un totale di 64.036 vittime da inizio emergenza.

Con quelle di oggi diventano 1.825.775 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.063.029 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 684.848 (-5.475), 653.583 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 28.006 (-496), 3.199 (-66) in terapia intensiva.

I dimessi/guariti sono 1.076.891, con un incremento di 24.728 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (5.098), seguita da Lombardia (2.736), Emilia Romagna (1.807), Puglia (1.478), Campania (1.443).

