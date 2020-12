Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il Consiglio comunale di Fiorano Modenese per giovedì 30 novembre 2020 alle ore 19.30, con il seguente ordine del giorno:

Art. 172 D.lgs. 267/2000 – Verifica della quantità e qualità di aree fabbricabili da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi n. 167 del 18/04/1962, n. 865 del 22/10/1971 e n. 457 del 05/08/1978. Approvazione aliquote IMU – Anno 2021. Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2021-2023. Approvazione bilancio di previsione 2021–2023 e budget società Fiorano Gestioni Patrimoniali. Piano annuale di razionalizzazione delle società partecipate

La seduta si terrà in videoconferenza, tramite l’applicazione Meet di Google (in applicazione del provvedimento n. 6810 del 8/4/2020 adottato dal Presidente del Consiglio Comunale)e sarà trasmessa in differita, il giorno successivo (18 dicembre), sul canale You Tube del Comune di Fiorano Modenese.