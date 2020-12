ROMA (ITALPRESS) – Un contributo di 30 milioni di euro all’Adaptation Fund dell’Onu, da parte dell’Italia, per affrontare l’emergenza climatica e il riscaldamento globale. E’ quanto annunciato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso del suo intervento, in videoconferenza, alla sessione di apertura del Climate Ambition Summit 2020. “Dobbiamo agire ora, per salvare il nostro pianeta – ha evidenziato Conte – Il mondo deve affrontare la questione delle emissioni globali, e il dato continua ad essere allarmante ora che ci stiamo riprendendo collettivamente dai danni della pandemia globale. Tuttavia siamo di fronte a un’enorme sfida. La comunità scientifica ci dice che siamo ancora in tempo per invertire la rotta”.

Adesso, ha detto ancora Conte, “è possibile procedere con una determinazione senza precedenti per ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire un futuro sostenibile alle generazioni più giovani”. “Come presidenza del G20 DEL 2021 e partner del Regno Unito per la COP26 l’Italia si impegna a dare un contributo importante a questo sforzo comune – ha, infine, garantito Conte – Vogliamo utilizzare la nostra responsabilità del prossimo anno per consentire accordi ambiziosi e lungimiranti nel quadro delle tre Convenzioni di Rio sul clima, la biodiversità e la desertificazione”.

(ITALPRESS).