Anche a San Benedetto Val di Sambro il Natale 2020 significa solidarietà e partecipazione: al via l’iniziativa di sostegno “Scatola di Natale”, realizzata dalla Pro Loco Val di Sambro con il sostegno del Comune di San Benedetto Val di Sambro.

Si tratta di un’iniziativa importata dalla Francia, che punta sulla creatività quale vettore per la beneficenza: le Boîtes de Noël, le scatole di Natale per i bisognosi sono riempite di poche cose necessarie al corpo ma anche alla mente. Si tratta di un’idea molto semplice, in cui si possono coinvolgere anche i bambini, insegnando loro a fare del bene divertendosi, come evidenziato dai soci della Pro Loco :“L’aspetto migliore di questa iniziativa è che può coinvolgere tutti, con semplici ma importanti gesti di solidarietà, dove il donare al prossimo non si basa per forza su una cosa indispensabile ma piuttosto su un pensiero che scalda il cuore”.

Per partecipare è semplicissimo, basta riempire, incartare, decorare una scatola scrivendoci a chi deve essere destinata (uomo, donna, bambino o fascia di età) e consegnarla, muniti di mascherina e gel, in uno dei punti raccolta del territorio comunale.

La Scatola di Natale potrà essere riempita con una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza, un biglietto o un disegno.

Ci si può divertire a comporre la propria Scatola di Natale ad esempio con guanti o sciarpa, maglione o coperta, golosità nuove e non deperibili, un libro o una rivista o cruciverba, poi bagnoschiuma o crema. Il biglietto augurale con dedica gentile o un disegno donato scalderanno ancora di più il cuore di chi riceverà la Scatola di Natale.

Lorenza Vaccari, Assessore allo sviluppo economico e comunicazione chiarisce il valore di questa proposta per l’Amministrazione Comunale: “Insieme alla Pro Loco abbiamo deciso di portare questa idea anche nel nostro territorio per ricreare lo spirito e la magia del Natale in tutta la nostra comunità, in questo 2020 che, per forza di cose, ci ha tenuto distanti.”

La consegna dei pacchi è prevista per sabato 19 e domenica 20 dicembre nei punti raccolta comunali. Le Scatole di Natale saranno poi consegnate dai volontari entro il 25 dicembre.

Per informazioni aggiornate e per conoscere i punti di raccolta delle Scatole di Natale è possibile consultare la pagina Facebook proloco.valsambro oppure inviare una e-mail a info@prolocovalsambro.com