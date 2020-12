“Adesso bisogna individuare quelle aziende che necessitano prima di tutte degli aiuti e l’interlocuzione con le associazioni di categoria sarà fondamentale”: Filippo Simeone del Coordinamento Pd Sassuolo commenta con soddisfazione il sostegno economico alla piccola e media impresa previsto dal decreto Ristori quater e dalla Regione Emilia-Romagna.

La sua dichiarazione:

“Qualche settimana fa a seguito di alcune manifestazioni di commercianti e ristoratori che giustamente esprimevano la loro umana preoccupazione sono voluto intervenire personalmente per portare la solidarietà del Pd Sassuolo, ma soprattutto per spiegare che il Governo non lascia solo nessuno e che la Regione Emilia-Romagna avrebbe contribuito ai risarcimenti con 10 milioni di euro. Ecco, siamo passati dalle parole ai fatti, anzi abbiamo addirittura aumentato i fondi: salgono a 31 milioni di euro le risorse disponibili per i ristori economici per i pubblici esercizi, bar e ristoranti, taxi e Ncc, operatori della cultura e sport, palestre e piscine in Emilia-Romagna grazie all’ultimo decreto legge “Ristori quater”. Adesso bisogna individuare quelle aziende che necessitano prima di tutte degli aiuti e l’interlocuzione con le associazioni di categoria sarà fondamentale. Siamo sicuri che a inizio del nuovo anno questi soldi saranno già distribuiti ed entrati in circolazione nel tessuto produttivo emiliano romagnolo per aiutare imprenditori ed imprenditrici al conseguente rimbalzo economico. Questa è l’ennesima dimostrazione di quanto un partito politico serio si veda nel momento del bisogno e il Centro-Sinistra al Governo nazionale e in Regione ha dimostrato di esserci per il bene della comunità, perché la crisi economica legata al Covid non la possono pagare i piccoli-medi imprenditori e i lavoratori che nella zona di Sassuolo sono la linfa vitale dell’economia”.