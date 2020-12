Una giovane donna 25enne rischia di affrontare un processo per ‘revenge porn’ (vendetta tramite la diffusione di immagini e video di natura intima e privata senza il consenso della persona ritratta), ipotesi di reato prevista dal cosiddetto Codice Rosso. Vittima del caso, che risale all’estate del 2019, un ex giocatore del Sassuolo Calcio.

Secondo le indagini della procura modenese, alla fine della relazione tra la 25enne ed il calciatore di Serie A (che oggi gioca in un’altra squadra) sarebbe scattata la vendetta della donna. Uno degli incontri intimi tra il calciatore e la ragazza sarebbe infatti stato ripreso con la telecamera del cellulare dalla donna che poi avrebbe diffuso il video a parenti e amici del calciatore neroverde.

La donna attualmente vive all’estero e una volta rientrata in Italia è stata denunciata e la polizia ha provveduto a sequestrarle il telefono. Ieri in tribunale a Modena si sarebbe dovuta svolgere l’udienza preliminare, ma è stata rinviata per motivi di rintraccio della giovane indagata.

(fonte: Ansa)