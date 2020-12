L’onestà, in tempo di crisi, vale doppio. E quando la tentazione di intascare da una parte 130 euro e dall’altra 110 si palesa davanti a due pensionate che magari vivono della pensione di anzianità è ancora maggiore.

Una 68enne rovigotta e una 61enne reggiana, nonostante il periodo di crisi, non si sono lasciate sedurre dalla brama di mettere in tasca quanto rinvenuto in due distinti momenti. Entrambe hanno trovato un portafogli con documenti e danaro contante; hanno cercato di condurre autonome ricerche per restituire subito il portafoglio alle persone che l’avevano smarrito e non riuscendovi hanno chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di Corso Cairoli che hanno rintracciato i proprietari restituendo l’oro quanto smarrito.

Due differenti storie dal sapore natalizio quelle avvenute proprio in prossimità delle feste di Natale, a meno di 24 ore di distanza l’una dall’altra. Il primo rinvenimento ieri mattina quando la 68enne della provincia di Rovigo, camminando lungo via Emilia all’Angelo si è imbattuta in un portafoglio da donna risultato contenere documenti e 110 euro in contanti. Il secondo rinvenimento in Piazza Fiume, sempre di Reggio Emilia, dove una 61enne reggiana ha trovato un portafoglio, sempre da donna, con documenti personali e 130 euro in contanti. In entrambi i casi, da buone cittadine, le due donne hanno avviato una serie di ricerche nella speranza di riuscire a rintracciare le persone che avevano smarrito i rispettivi portafogli. Quindi non riuscendo nei loro intenti si sono presentate ai carabinieri della Stazione di Corso Cairoli che, dopo una serie di accertamenti, sono riusciti a rintracciare le due donne. Chiamate in caserma sono rimaste molto sorprese quando hanno scoperto che, oltre ai documenti, c’erano ancora tutti i loro soldi.