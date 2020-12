La prossima presidenza degli Usa di Joe Biden prenderà il via in un periodo di forti tensioni geostrategiche e di grave crisi economica-sociale indotta dalla pandemia sanitaria.

Nel nuovo scenario geopolitico globale, quali sono le prospettive per le imprese emiliano-romagnole e come devono riorganizzare il proprio business verso gli States?”

A queste domande vuole rispondere il webinar dal titolo “USA post Trump: quali scenari per le nostre imprese” in programma lunedì 14 dicembre (dalle ore 16 alle 18), organizzato da Unioncamere Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna.

Il programma sarà aperto dall’introduzione di Claudio Pasini, segretario generale di Unioncamere Emilia-Romagna e di Ruben Sacerdoti responsabile del servizio attrattività e internazionalizzazione della Regione Emilia-Romagna.

A seguire, il professor Luigi Zingales dell’University of Chicago Booth School of Business si soffermerà sui nuovi scenari geopolitici globali e sulle prospettive per le relazioni commerciali tra Europa e USA.

L’avvocato Charles Bernardini dello Studio legale Nixon & Peabody di Chicago (componente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo) relazionerà sugli incentivi economici degli enti governativi locali alle imprese e i visti di lavoro e ingressi “NIE” (National Interest Exceptions).

Infine, saranno portate due testimonianze aziendali su investimenti e progetti USA di Italvibras G. Silingardi Spa e di Roncucci & Partners.

La partecipazione è gratuita.

É possibile iscriversi compilando il form online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexArYGVhO4r6Ixyx2TVAp0SWdcZdKGBfRQxJ9_88EaoQnyOA/viewform

Il link per accedere alla piattaforma ZOOM verrà inviato a tutti gli iscritti prima dell’evento.