Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, scrive a Poste Italiane per segnalare la situazione di grave disagio per i cittadini, dovuta agli orari ridotti di servizio e chiede una soluzione.

Questo il testo della lettera:

“E’ con forte rammarico che prendo atto del perdurare dell’orario marcatamente ridotto del servizio al pubblico degli uffici postali. Raccolgo lamentele di diversi cittadini. Vedo io stesso lunghe file (e pertanto rischi di assembramento) davanti agli uffici postali. Si tratta di un servizio pubblico e di un servizio essenziale.

Mi è impossibile comprendere i motivi per cui, una volta terminata l’emergenza coronavirus a fine primavera scorsa, gli uffici postali abbiano continuato col medesimo orario, molto ridotto rispetto il pre-covid. Ciò comporta gravi disagi per i cittadini, con lunghe file (ora peraltro al freddo), prima di poter entrare nell’ufficio. La cosa mi sembra molto grave.

Il presidente della Provincia di Modena nelle settimane scorse, anche nome di tutti noi sindaci, ha esposto queste difficoltà a Poste Italiane (in alcuni piccoli centri l’ufficio resta chiuso alcuni giorni alla settimana), ma, vedo, senza esiti positivi. Sinceramente mi trattengo dall’usare toni più gravi, ma, credo, ne avremmo le ragioni.

In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti. Francesco Tosi”