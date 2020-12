Infortunio mortale questa mattina intorno alle 8:00 ad Olmeta, nel comune di San Benedetto Val di Sambro. Un operaio è caduto da un’impalcatura nei pressi di un viadotto autostradale sulla A1. I soccorsi del 115 e del 118 sono stati immediati ma purtroppo per l’uomo, un 59enne, non c’è stato nulla da fare. Il nucleo SAF dei vigili del fuoco ha recuperato la salma. Presente la polstrada e i carabinieri per le competenze giudiziarie.



