La Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi sulla Sp 9 delle Forbici, in località Case Zobbi in comune di Villa Minozzo, si viaggia a senso unico alternato, regolato a vista, e con limite di velocità a 30 km/ a causa di un cedimento della scarpata di valle con interessamento del piano viabile, a seguito delle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi. Sempre sulla Sp 9 a Villa Minozzo questa mattina, ma per cause non dovute alle condizioni meteo o stradali, un camion è finito fuori strada: nessuna conseguenza per l’autista, ma si è reso necessario l’intervento di polizia provinciale, carabinieri e vigili del fuoco che, con un’autogru, hanno recuperato il mezzo.

Da ieri sera invece, dopo un’altra giornata di lavoro delle turbine con l’assistenza della polizia provinciale, è tornata transitabile a due corsie la Sp 18 sul Passo di Pradarena (quasi 1.600 metri di altitudine) interessata nei giorni scorsi da una nevicata particolarmente abbondante.