“Un grande traguardo – sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che certo Olga trascorrerà assieme alla sua grande famiglia ed alla sua passione per il pinnacolo. Un secolo di vita ha portato Olga ad attraversare momenti belli ma anche i momenti più difficili per il nostro paese: è da persone come lei che tutti noi abbiamo tanto da imparare per poter attraversare periodi complicati come questo. A nome dell’intera città di Sassuolo voglio portarle i più sinceri auguri di buon compleanno”.

Nata e cresciuta al “Collegio Vecchio”, Olga ha lavorato prima come contadina, poi alla Ceramica San Giuseppe ed alla Cernova. Sposata con Guerrino Braglia, ha avuto due figli: Claudio e Gianni.

Dedita al lavoro ed alla famiglia è una grande appassionata di uncinetto, sport in tv e pinnacolo. La festeggiano il figlio Claudio, le nuore Lucia e Adele, i nipoti Patrizia, Alberto ed Elisa ed i pronipoti Marco, Cristina, Stefano e Isabella.