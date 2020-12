La Polizia Locale ha deferito all’autorità giudiziaria due persone perché hanno esibito, in distinti controlli stradali, documenti falsi. I conducenti sono stati inoltre sanzionati, e i loro veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

I due episodi sono avvenuti durante interventi mirati di controllo del territorio comunale. Nel primo caso, un cittadino straniero residente a Modena stava circolando su un mezzo risultato non revisionato, con patente di guida e permesso internazionale falsificati.

Un altro straniero, residente a Carpi, in possesso di regolare “foglio” rosa per esercitarsi nella guida, ha mostrato però agli agenti un permesso internazionale falsificato, presumibilmente acquistato in Internet.

A carico dei due automobilisti sono scattate sanzioni per oltre cinquemila euro ciascuno, oltre al fermo delle autovetture e la denuncia per il reato di falsificazione di documenti.