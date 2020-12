Con una lettera rivolta al presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri, Davide Capezzera, Capogruppo FI Sassuolo propone all’intero Consiglio Comunale – quale gesto simbolico per rafforzare lo spirito di fratellanza e comunità con i territori vicini – di donare il gettone di presenza al Fondo di Solidarietà del Comune di Sassuolo, per supportare i comuni alluvionati dall’esondazione del Panaro, come ad esempio Nonantola.

Caro Presidente e cari colleghi Consiglieri,

l’alluvione, dei giorni scorsi, e la conseguente esondazione del fiume Panaro che ha colpito varie aree della Provincia di Modena , ci ha dato ulteriormente la prova di quanto la natura, se l’uomo non attua le contromisure adeguate , può essere distruttiva. Si è ripetuto lo stesso copione del 2014 , strutture contenitive inconsistenti e argini fragili ;l’unica nota “positiva ”è non aver dovuto contare delle vittime , cosa che purtroppo non avvenne sei anni fa. Spero che le autorità giudiziarie si interessino alla questione ,in modo da accertare la presenza o meno di responsabilità.

La magistratura farà il suo corso, ma la politica ha il dovere morale di adempiere alle sue funzioni di sostegno alle difficoltà dei propri cittadini. Questo aiuto deve essere ancora più sentito, visto che molte sono state le attività commerciali colpite ,alcune delle quali (bar e ristoranti) avevano appena aperto dopo la chiusura forzata chiesta dal Governo. Purtroppo i danni economici determinati dall’emergenza COVID-19 sommati a quelli generati da quest’ultimo evento, possono determinare il colpo di grazia per molte imprese.

Per questo propongo all’intero Consiglio Comunale di donare il gettone di presenza al Fondo di Solidarietà del Comune di Sassuolo, per supportare i comuni alluvionati dall’esondazione del Panaro, come ad esempio Nonantola.

Questo è sicuramente un gesto simbolico , che in minimissima parte ad allevierà le perdite economiche , ma credo serva a rinsaldare lo spirito di fratellanza e comunità con i territori a noi vicini.

Sassuolo 11/12/ 2020

Primo firmatario Davide Capezzera -Capogruppo FI Sassuolo

ringrazio dell’adesione già pervenuta dai gruppi consiliari:

Alessandro Lucenti – lista Sassolesi, Giovanni Gasparini – Lega, Francesco Macchioni – Lista Macchioni.