Una sorpresa, un regalo significativo, un ringraziamento per l’impegno e la pazienza dimostrati da quando è cominciata l’emergenza. L’Amministrazione Comunale di Calderara di Reno omaggia i bambini tra i 3 e i 10 anni con Il Piccolo Principe”: 730 copie dell’immortale libro di Antoine de Saint Exupéry saranno recapitate durante l’imminente fine settimana a tutti i bambini di Calderara, dal primo anno della Scuola dell’infanzia fino alla quinta elementare.

Il regalo sarà accompagnato da un messaggio firmato dal Sindaco Giampiero Falzone, che ha fortemente voluto questa iniziativa: “Non è un semplice regalo di Natale, quello che facciamo a tutti i bimbi calderaresi – dice il primo cittadino -, ma una dichiarazione, mia in primis, dell’orgoglio e dell’ammirazione che ha suscitato, e continua e suscitare, l’atteggiamento dei più piccoli di fronte all’evento che ha cambiato le nostre vite. L’impegno che hanno messo a scuola con la didattica a distanza, la pazienza che hanno nel continuare a fare rinunce rispetto alla loro vita com’era prima della pandemia, la grande responsabilità nel rispetto delle regole. Da cittadino non posso che prendere esempio dal loro comportamento, da padre ne sono orgoglioso, da rappresentante della città ho pensato a un regalo importante: “Il Piccolo Principe”, un libro a cui sono molto legato, vorrei che fosse per loro da esempio, perché facciano tesoro dei suoi insegnamenti. E magari insegnino a noi grandi a vedere le cose coi loro occhi. Non è solo un pensiero e un augurio dell’Amministrazione ai bambini e alle loro famiglie: è un regalo di tutta la comunità”.

Le 730 buste col libro e la dedica saranno consegnate tra domani, 12 dicembre, e domenica 13 dai volontari dell’associazione Percorsi Sicuri Calderara. Si tratta della seconda sorpresa dell’Amministrazione ai propri cittadini dopo il concorso fotografico a tema natalizio: “Abbiamo varato un programma di iniziative – conclude il Sindaco – nonostante le difficoltà, e proveremo a trasmettere ugualmente calore alla cittadinanza, pur con modalità diverse dal consueto”.