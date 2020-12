Il Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna impegnati nei controlli del territorio, hanno arrestato tre persone tra via del Pratello e Piazza dei Martiri.

In via del Pratello, i militari del Nucleo Operativo di Bologna e della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato due spacciatori algerini di 33 e 44 anni che stavano vendendo hashish a due clienti, un tunisino e un italiano, appositamente giunti sul posto per acquistare droga. Identificati dai militari, i due clienti sono stati segnalati alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. I due pusher, trovati in possesso di una decina di grammi di hashish e quasi 900 euro in contanti, soprattutto il più grande dei due che deteneva in tasca 830 euro, sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella vicina Piazza dei Martiri, invece, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna, impegnati nell’espletamento di un servizio di contrasto al degrado urbano di quella zona, spesso frequentata da malviventi, hanno arrestato un 18enne rumeno per resistenza, oltraggio e minaccia a un pubblico ufficiale. Alla vista del giovane che, oltre a impedire l’accesso alle abitazioni di un palazzo condominiale perché stazionava davanti al portone, stava litigando con altre persone, i militari si sono avvicinati. Dopo essersi rifiutato di allontanarsi e di farsi identificare, il 18enne ha cominciato a spintonare e aggredire con calci e pugni i Carabinieri che lo hanno definitivamente bloccato e arrestato.

In sede di giudizio direttissimo, i tre arresti sono stati convalidati e su disposizione dell’autorità giudiziaria, i due spacciatori sono stati sottoposti all’obbligo di firma, mentre il 18enne rumeno è stato rimesso in libertà.