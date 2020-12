Dalla mattinata di oggi, giovedì 10 dicembre, per esigenze legate al proseguimento dei lavori alla Torre Garisenda, si è reso necessario smontare temporaneamente il ponteggio che ospita il manifesto con la richiesta di libertà per Patrick Zaki. L’operazione è parte del consolidamento della Garisenda ed è necessaria per eseguire i lavori di cerchiatura esterna del basamento.

Si tratta di un’operazione temporanea che durerà circa tre settimane, condizioni meteorologiche permettendo. Al termine di questa fase di lavori, il manifesto per Patrick Zaki verrà riposizionato, nel frattempo al suo posto è stato affisso un avviso informativo sulla recinzione del cantiere.