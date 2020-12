Il Comune di San Possidonio ha deciso di aprire un bando per concedere contributi per l’acquisto di pc, tablet e notebook agli studenti delle secondarie di secondo grado.

Il bando fornisce per i residenti iscritti per l’anno 2019/2020 e 2020/2021 ad una scuola secondaria di secondo grado e con un ISEE di valore non superiore a 20.000 Euro, un contributo di 250 Euro per le spese sostenute dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per PC, Notebook o Tablet.

La scadenza del bando è fissata al 31 Dicembre 2020.

Per ulteriori informazioni e modalità di accesso al contributo si rimanda al sito del Comune www.comune.sanpossidonio.mo.it