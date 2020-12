Lunedì prossimo, 14 dicembre, salvo imprevisti e meteo pemettendo, dovrebbero iniziare dei lavori stradali in via Remesina esterna, nel tratto fra le vie Ceccona e Gruppo: la strada sarà pertanto chiusa al traffico, indicativamente, dalle ore 8:30 circa fino alle 18:00 circa.

Al termine dell’intervento, che si stima richiederà tre giorni di lavorazione, il tratto in questione diventerà un senso unico in direzione Nord (Novi), con pista ciclabile separata solo per la direzione Sud (Carpi) – cioè in direzione Nord le bici dovranno stare sulla carreggiata normale, dove vige già il limite dei 30 chilometri orari. Con l’introduzione di tale senso unico, i veicoli provenienti da Nord saranno pertanto obbligati a svoltare in via Gruppo.

L’Amministrazione comunale invita tutti a prestare la massima attenzione alla nuova viabilità che verrà introdotta.

«La strada Remesina – sottolinea l’Assessore alla Mobilità Marco Truzzi – ha problemi strutturali “atavici” per la conformazione argillosa del terreno: i costi di manutenzione sono stati sei volte la media degli altri tratti su cui siamo intervenuti negli ultimi otto anni. Investimenti nell’ordine dei milioni di euro per ristrutturare la strada non sono giustificabili, e nemmeno di buon senso, considerando che la strada è parallela alla provinciale molto più ampia e in grado di sopportare il traffico di attraversamento. L’istituzione del senso unico permette sia di deviare il traffico di attraversamento improprio, sia di dimezzare il carico sulla strada aumentando la durata degli interventi di manutenzione».