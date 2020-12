Nell’ambito delle attività di controllo sulle disposizioni per la prevenzione del contagio da Covid, ieri sera a Carpi sono state elevate quattro sanzioni amministrative a persone sorprese in giro a piedi o a bordo di veicoli, in violazione del divieto di spostamento in orario notturno.

A queste si aggiungo anche due aziende controllate a Modena dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto dell’Arma Territoriale. Una ditta di manutenzione con alcuni dipendenti è stata sanzionata per parziale applicazione del Protocollo anti Covid, mentre una carrozzeria di Modena è stata sanzionata perché all’interno è stato sorpreso un lavoratore in nero, oltre a non osservare ben sette prescrizioni anti contagio.