Dopo avere lavorato due settimane da remoto con il regista Ado Hasanovic, dall’11 dicembre presso Casa Guastalla riprende in presenza il workshop per la realizzazione del cortometraggio ‘Pandemia Time’. Il laboratorio cinematografico si inserisce all’interno del progetto.

“Vista sull’Europa. 2° edizione: Stand up women!”, promosso dalle amministrazioni comunali di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato dall’associazione Babelia & C, a cura di Roberta Biagiarelli.

I partecipanti al workshop gratuito hanno creato il soggetto e scritto la sceneggiatura. Il 12 e 13 dicembre si procederà al casting per i protagonisti del corto presso Casa Guastalla, in via santa Caterina n. 2, a Fiorano Modenese, dalle 16 alle 20. Si cercano: una ragazza di 25/30 anni, un uomo e una donna di 50/60 anni e una bambina di 10 anni. Saranno seguiti i protocolli anticovid ed è necessario presentarsi muniti di mascherina. Per informazioni Mattia (366 5423679).

La prossima settimana verranno effettuate le riprese sui territori dei comuni promotori del progetto.

Il cortometraggio ‘Pandemia Time’ verrà proiettato in contemporanea a Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia, domenica 20 ottobre, con interventi del regista Hasanovic e dei partecipanti al workshop.