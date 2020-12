Tra i Comuni serviti da Hera, sono stati coinvolti Modena, ed in particolare i quartieri di Modena Est e Fossalta, la frazione di Gaggio nel Comune di Castelfranco Emilia, e Campogalliano.

In queste aree i tecnici di Hera si sono subito attivati per lavare e rendere nuovamente transitabili ponti e strade e sono ora operativi per raccogliere i rifiuti esposti dagli utenti in seguito all’alluvione: il servizio è in atto a Modena, mentre a Campogalliano e Gaggio, d’accordo con le rispettive amministrazioni comunali, si procederà nei prossimi giorni, non appena sarà possibile intervenire. A quanto risulta al momento, la maggior parte dei rifiuti raccolti potrà essere avviata a riciclo o recupero in modo differenziato.

Tutte queste attività sono state messe in campo garantendo parallelamente, in coordinamento con l’Agenzia regionale di Protezione Civile, un supporto straordinario al territorio di Nonantola per le medesime attività, mettendo a disposizione squadre delle imprese abitualmente incaricate da Hera.

In funzione dell’evoluzione dell’emergenza sarà dunque possibile rilevare alcuni rallentamenti nei servizi ordinari di igiene urbana sul territorio modenese.