Prosegue l’attività di pulizia e sgombero delle strade nella zona di Frassinoro e del Passo delle Radici, dove nei giorni scorsi gli accumuli di neve hanno superato i 60 centimetri. In particolare, sulla provinciale 32 in centro a Frassinoro e sulla provinciale 324 tra Sant’Anna Pelago e il passo delle Radici, dove i tecnici e gli operatori della Provincia sono al lavoro anche stamattina, giovedì 10 dicembre, con i mezzi spartineve per assicurare la transitabilità delle strade, che risultano percorribili.

Su tutte le strade è in vigore l’obbligo di circolazione con catene o gomme da neve; i tecnici del servizio provinciale Viabilità raccomandano comunque prudenza, perché in presenza di temperature particolarmente rigide l’effetto del sale si attenua fino a diventare nullo; in caso di neve e ghiaccio c’è l’obbligo di catene e o gomme da neve.