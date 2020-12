Le aziende modenesi potranno avere il supporto continuativo del CTSS Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena per avere risposte su tematiche legate all’emergenza Covid attraverso una speciale piattaforma che ConfapiEmilia metterà a disposizione di tutte le aziende associate.

“Una importante iniziativa promossa da Giancarlo Muzzarelli, presidente della Conferenza Sociale e Sanitaria della Provincia di Modena – spiega il consigliere di ConfapiEmilia Alberto Cirelli – che dimostra l’interesse e la vicinanza della Usl alle imprese del territorio. Tra l’altro siamo una delle poche città emiliane che ha intrapreso questa iniziativa che permetterà alle aziende associate di avere risposte rapide riguardo l’emergenza che stiamo tutti vivendo”. Abbiamo aderito a questo confronto con altre realtà associative del territorio e noi di Confapi, nell’ambito dell’incontro abbiamo proposto di creare un hub di riferimento per gli associati. in pratica l’associazione farebbe da veicolo di raccolta di segnalazioni di criticità degli associati per trasmetterle poi al competente CTSS che provvederà in seguito a contattarle. “ Credo – conclude Cirelli – che a con questo importante accordo siamo in grado di dare un ottimo servizio alle aziende raccogliendo tutte le segnalazioni riguardanti la difficile gestione sanitaria che oggi le aziende sono quotidianamente chiamate ad affrontare quando si evidenziano casi di positività. Si potranno pertanto superare anche molti ostacoli burocratici semplificando e snellendo molte procedure”.

Infine conclude “Siamo contenti di aver partecipato ad una apprezzabile iniziativa che non solo informa le associazioni sull’andamento dell’epidemia, ma è stata concepita per ascoltare le esigenze delle aziende che rappresenta”.