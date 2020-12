È morto Luigi Mariucci. 73 anni, giuslavorista, Mariucci è stato professore ordinario di Diritto del lavoro nella Università di Venezia-Ca’ Foscari. Ha insegnato nelle Università di Bologna e Ancona. E’ stato Fulbright scholar nella Università di California-Berkeley. Ha insegnato nella Università di Nantes e di Paris- Nanterre. Dal 1993 al 2000 è stato assessore agli affari istituzionali della regione Emilia-Romagna. Condirettore della rivista Lavoro e Diritto edita da Il Mulino di Bologna, ha pubblicato numerosi saggi e monografie in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e relazioni industriali.

“Grande tristezza e profondo dispiacere per la morte di Luigi Mariucci. Una bruttissima notizia per tutti coloro, e sono molti, che gli hanno voluto bene e condiviso tanto con lui. E una brutta notizia per Bologna che perde un uomo che si è impegnato nelle istituzioni con passione e un giuslavorista di grande valore”. Così il Sindaco di Bologna Virginio Merola, appresa la notizia della scomparsa.